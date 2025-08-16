«Лучшая научная фантастика»: автор новой трилогии «Звёздных войн» вдохновляется «Андором»

Издание Nerdtropolis взяло интервью у сценариста новой трилогии «Звёздных войн» Саймона Кинберга. Он рассказал о том, чем вдохновляется при написании сюжета для культовой саги.

По словам Кинберга, его поразило то, что сделал Тони Гилрой в сериале «Андор». Сценарист назвал шоу лучшим примером научно-фантастического повествования.

Меня невероятно вдохновило и просто поразило то, что Тони Гилрой сделал с «Андором». Я думаю, что это шоу — лучший пример научно-фантастического повествования, какой только можно придумать в любой франшизе.

Сериал «Андор» стартовал в начале 2022 года и завершился в середине мая 2025-го. Шоу получило высочайшие оценки в истории «Звёздных войн» и связало события с фильмом «Изгой-один». На агрегаторе IMDb зрители в среднем оценили сериал на 8,5 балла из 10.

Саймон Кинберг уже работал над «Звёздными войнами», приняв участие в создании мультсериала «Повстанцы». В 2024 году стало известно, что он займётся сценарием для новой трилогии по космической саге. Сюжет будущих фильмов пока неизвестен. Ранее сообщалось, что картины не будут связаны с лентами про Скайуокера.