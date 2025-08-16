Расписание выхода 2-го сезона сериала «Миротворец»
21 августа (в ночь на 22-е число в России) состоится премьера второго сезона сериала «Миротворец». В продолжении Крис Смит, которого вновь исполнил Джон Сина, отправится в параллельную реальность в попытке прожить другую жизнь, однако последствия этого решения быстро настигают героя, и теперь ему предстоит сразиться в том числе с самим собой.
Во второй сезон шоу войдёт восемь серий — они будут выходить на стриминговом сервисе HBO Max каждую пятницу. Финал продолжения состоится 10 октября.
Расписание выхода второго сезона сериала «Миротворец»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|22 августа
|2-я серия
|29 августа
|3-я серия
|5 сентября
|4-я серия
|12 сентября
|5-я серия
|19 сентября
|6-я серия
|26 сентября
|7-я серия
|3 октября
|8-я серия
|10 октября
