Сериал Миротворец с Джоном Синой, 2-й сезон: (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода 2-го сезона сериала «Миротворец»
Комментарии

21 августа (в ночь на 22-е число в России) состоится премьера второго сезона сериала «Миротворец». В продолжении Крис Смит, которого вновь исполнил Джон Сина, отправится в параллельную реальность в попытке прожить другую жизнь, однако последствия этого решения быстро настигают героя, и теперь ему предстоит сразиться в том числе с самим собой.

Во второй сезон шоу войдёт восемь серий — они будут выходить на стриминговом сервисе HBO Max каждую пятницу. Финал продолжения состоится 10 октября.

Расписание выхода второго сезона сериала «Миротворец»

ЭпизодДата выхода
1-я серия22 августа
2-я серия29 августа
3-я серия5 сентября
4-я серия12 сентября
5-я серия19 сентября
6-я серия26 сентября
7-я серия3 октября
8-я серия10 октября
Что ждёт зрителей в новых проектах киновселенной DC
Грядущие фильмы и сериалы DC: чего ждать от новой киновселенной
Грядущие фильмы и сериалы DC: чего ждать от новой киновселенной
