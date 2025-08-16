«Битва за битвой» будет одним из самых длинных фильмов с Леонардо Ди Каприо

В американском кинотеатре Coolidge Corner раскрыли продолжительность фильма «Битва за битвой». Приключенческая картина длится 2 часа 41 минуту.

Таким образом, лента стала одним из самых длинных фильмов в карьере режиссёра Пола Томаса Андерсона. До этого самый большой хронометраж был у его знаменитой картины «Нефть» с Дэниэлом Дэй-Льюисом — 2 часа 38 минут. Кроме того, фильм будет одним из самых длинных в карьере Леонардо Ди Каприо — он уступает только «Убийце цветочной луны» 2023 года, который шёл 3 часа 26 минут.

«Битва за битвой» выйдет в мировом прокате 26 сентября. Фильм повествует о бывшем революционере Бобе Фергюсоне, который пытается вернуть свою дочь — её похитил давний враг героя Стив Локджо. Бобу приходится обратиться за помощью к бывшим соратникам, чтобы спасти девочку. Главные роли в фильме сыграли Леонардо Ди Каприо («Однажды в… Голливуде»), Бенисио Дель Торо («Страх и ненависть в Лас-Вегасе») и Шон Пенн («Я — Сэм»).