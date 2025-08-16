Скидки
Чат-бот Gemini от Google перестал работать в России спустя пару часов

Чат-бот Gemini от Google перестал работать в России спустя пару часов
Чат-бот Gemini снова перестал быть доступен для пользователей в России. Сервис от компании Google начал работать в ночь на 16 августа через браузер или мобильные приложения для iOS и Android, но спустя несколько часов вновь оказался выключенным.

Фото: Google

Официально Google не комментировал ситуацию с Gemini. Не исключено, что чат-бот стал доступен для россиян по ошибке.

Gemini представляет собой сервис с искусственным интеллектом. Помимо генерации текста, чат-бот способен создавать изображения. Нейросеть была запущена в 2023 году, но из-за ухода компании Google из России она была недоступна для жителей РФ.

