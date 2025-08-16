Российская команда Team Spirit по CS 2 вышла в финал BLAST Bounty Fall 2025
Команда Team Spirit одержала победу над MOUZ в полуфинале плей-офф BLAST Bounty Fall 2025 по CS 2. Российский коллектив выиграл с результатом 2:0 — 16-14 на карте Ancient и 13-5 на Mirage. Это позволяет им выйти в решающий матч турнира, в то время как MOUZ завершили соревнование на 3-4-м месте. Лучшим игроком встречи стал Иван zweih Гогин из Team Spirit.
CS 2. BLAST Bounty Fall 2025 . 1/2 финала
16 августа 2025, суббота. 17:00 МСК
MOUZ
Окончен
0 : 2
Team Spirit
Второй полуфинал турнира состоится сегодня, где встретятся Team Vitality и The Mongolz. Начало игры — в 20:00 мск.
BLAST Bounty Fall 2025 проходит с 14 по 17 августа на Мальте. Восемь команд разыграют призовой фонд в размере $ 480 тыс. Все поединки турнира проходят в формате best-of-3.
