Team Spirit встретится в финале с The MongolZ на BLAST Bounty Fall 2025 по CS 2

Команда The MongolZ одержала важную победу в полуфинале турнира BLAST Bounty Fall 2025 по CS 2, победив коллектив Team Vitality. Встреча завершилась со счётом 2:0 — 13-7 на Mirage и 13-11 на Inferno. За команду The MongolZ отличился Азбаяр Senzu Мунхболд, а сама команда продемонстрировала отличную игру на протяжении всего матча. В результате этого успеха они уверенно прошли в финал, где встретятся с российской командой Team Spirit. Матч за титул чемпионов состоится 17 августа в 17:00 мск.
В свою очередь, Team Vitality, несмотря на свою сильную игру, заняла 3-4-е место на турнире и не смогла выйти в решающий матч.
BLAST Bounty Fall 2025 проходит с 14 по 17 августа на Мальте. Восемь команд разыграют призовой фонд в размере $ 480 тыс. Все поединки турнира проходят в формате best-of-3.