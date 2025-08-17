Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Футболиста Фёдора Смолова забанили на Twitch после оскорбления игрока в CS 2

Футболиста Фёдора Смолова забанили на Twitch после оскорбления игрока в CS 2
Аудио-версия:
Комментарии

15 августа продолжился BetBoom Streamers Battle 3 по Counter-Strike 2 — турнир, в котором принимают участие медийные личности, включая футболистов Зелимхана Бакаева и Фёдора Смолова. В этот день команда Hooch уступила LIXXX со счётом 1:2.

Во время последнего раунда к Фёдору Смолову обратился стример Андрей «D9D9VOLODYA» Белозерцев. Он спросил у игрока, где он сейчас находится. В ответ он получил от Смолова грубое высказывание.

В Саратове у мамаши твоей.

После этого игроки начали ссориться в голосовом чате команды LIXXX в TeamSpeak. Причина спора до сих пор неизвестна, но обоих участников заблокировали на Twitch на неделю.

После скандала BetBoom Streamers Battle объявил, что Фёдор Смолов не сможет принять участие в следующем матче. Вместо него в составе Hooch Team будет играть российский хоккеист Антон Бурдасов из казахстанского хоккейного клуба «Барыс».

О третьем дне BetBoom Streamers Battle 3 по CS 2
Смолов проиграл, Бакаев победил: итоги третьего дня BetBoom Streamers Battle 3 по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android