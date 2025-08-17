Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Второй сезон «Миротворца» стал самым высокооценённым сериалом 2025 года

Второй сезон «Миротворца» стал самым высокооценённым сериалом 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

Второй сезон сериала «Миротворец» Джеймса Ганна стал самым высокооценённым сериалом 2025 года среди критиков. На агрегаторе Rotten Tomatoes его рекомендуют к просмотру 100% обозревателей.

Точно такой же рейтинг получил второй сезон шоу «Платонические отношения» с Сетом Рогеном — 100% свежести. При этом у сериала меньше отзывов от критиков, чем у «Миротворца». Супергеройское шоу с Джоном Синой обогнало другую популярную новинку — «Чужой: Земля», который получил 96% свежести. Второй сезон «Миротворца» также рекомендуют к просмотру больше, чем продолжение «Уэнсдей», — 84%.

Премьера второго сезона «Миротворца» состоится 21 августа. В продолжении Крис Смит, которого вновь сыграл Джон Сина, отправится в параллельную реальность в попытке прожить другую жизнь, однако последствия этого решения быстро настигают героя, и теперь ему предстоит сразиться в том числе с самим собой.

Когда выходит второй сезон «Миротворца»
Расписание выхода 2-го сезона сериала «Миротворец»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android