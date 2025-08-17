Второй сезон «Миротворца» стал самым высокооценённым сериалом 2025 года

Второй сезон сериала «Миротворец» Джеймса Ганна стал самым высокооценённым сериалом 2025 года среди критиков. На агрегаторе Rotten Tomatoes его рекомендуют к просмотру 100% обозревателей.

Точно такой же рейтинг получил второй сезон шоу «Платонические отношения» с Сетом Рогеном — 100% свежести. При этом у сериала меньше отзывов от критиков, чем у «Миротворца». Супергеройское шоу с Джоном Синой обогнало другую популярную новинку — «Чужой: Земля», который получил 96% свежести. Второй сезон «Миротворца» также рекомендуют к просмотру больше, чем продолжение «Уэнсдей», — 84%.

Премьера второго сезона «Миротворца» состоится 21 августа. В продолжении Крис Смит, которого вновь сыграл Джон Сина, отправится в параллельную реальность в попытке прожить другую жизнь, однако последствия этого решения быстро настигают героя, и теперь ему предстоит сразиться в том числе с самим собой.