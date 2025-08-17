Скидки
Стильный постер фильма «Пойман с поличным» с Остином Батлером и Зои Кравиц

Стильный постер фильма «Пойман с поличным» с Остином Батлером и Зои Кравиц
Компания Sony Pictures представила стильный постер фильма «Пойман с поличным». Триллер выйдет в кинотеатрах 29 августа.

Фото: Sony Pictures

Лента представляет из себя экранизацию одноимённой книги Чарли Хьюстона. Картина повествует о Нью-Йорке 1990-х годов. Главный герой — Хэнк Томпсон, бывший бейсболист, чья жизнь после ухода из спорта резко меняется. Он становится участником опасной игры в мире преступности и коррупции, оказавшись между молотом и наковальней в стремлении выжить.

Главные роли в ленте исполняют российский актёр Юрий Колокольников («Мастер и Маргарита»), Мэтт Смит («Доктор Кто»), Зои Кравиц («Бэтмен») и Остин Батлер («Элвис»). Режиссёром выступил Даррен Аронофски — автор оскароносной драмы «Кит» с Бренданом Фрейзером.

