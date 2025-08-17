«Скучное зрелище»: критики смешанно оценили фильм «Государственный гимн» с Сидни Суини

22 августа состоится премьера фильма «Государственный гимн» — криминального триллера с Сидни Суини в главной роли. Критики уже посмотрели ленту и смешанно её оценили: на агрегаторе Rotten Tomatoes картина получила 68% свежести.

Обозреватели хвалят фильм за большое количество кровавых сцен, которые хорошо поставлены режиссёром. Критики также отметили отличные актёрские работы Сидни Суини и Пола Уолтера Хаузера — пишут, что на их игре держится вся лента. Ругают картину за скучный сценарий и медленное развитие событий. Многие обозреватели считают, что режиссёр Тони Тост хотел снять фестивальное кино, но у него не вышло сделать ленту интересной.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о фильме «Государственный гимн»:

Актёры Пол Уолтер Хаузер и Сидни Суини не могут полностью спасти фильм. Но своей актёрской игрой они не дают ему сойти с рельс.

Очень жестокий фильм. Кровопролитие на высоте. Актёрская игра великолепна. Если вам нравятся подобные мрачные вестерны, то вам обязательно зайдёт «Государственный гимн».

Сценарист и режиссёр Тони Тост создает захватывающий триллер, в котором гармонично сочетаются меланхоличная обыденность Среднего Запада и кровопролитие преступного мира.

По сути, «Государственный гимн» — это стандартный фестивальный фильм с парой хороших актёров и горсткой интересных идей, которые тем не менее так и не сложились в единое целое.

Начало фильма было сильным, но примерно в середине ощущалось, как всё начинает превращаться в скучное зрелище. «Государственный гимн», на мой взгляд, слишком вторичен.

Главные герои «Государственного гимна» — официантка Пенни Джо и ковбой Лефти. По сюжету фильма они планируют украсть у преступников индейский артефакт и продать за крупную сумму. На их пути встаёт подруга главаря банды Мэнди, которая тоже хочет использовать ценный предмет для своих целей.