Японские игроки назвали самые трогательные RPG в истории
Портал Dengeki Faminico Gamer провёл исследование об RPG, которые заставляют японских игроков плакать. Опрос провели среди 4,7 тыс. человек.
В рейтинге первое место заняла игра Final Fantasy X, вышедшая в 2001 году. Игроки считают, что невозможно следить за сюжетом этого проекта без слёз. На второй строчке расположилась другая игра знаменитой RPG-серии — Crisis Core: Final Fantasy VII 2007 года. Третье место заняла Persona 3, вышедшая в 2006 году. История школьника, изучающего «тёмное время», до глубины души тронула японских игроков.
Топ-10 трогательных RPG по мнению японских игроков
- 1. Final Fantasy X (2001).
- 2. Crisis Core: Final Fantasy VII (2007).
- 3. Persona 3 (2006).
- 4. Okami (2006).
- 5. Mother 3 (2006).
- 6. Tales of the Abyss (2006).
- 7. Dragon Quest XI (2017).
- 8. Final Fantasy IX (2000).
- 9. Suikoden II (1998).
- 10. Final Fantasy XV (2016).
О другой популярной игре
Комментарии