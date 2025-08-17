Скидки
Самые трогательные RPG: Final Fantasy X, Crisis Core: Final Fantasy VII, Persona 3, Okami

Японские игроки назвали самые трогательные RPG в истории
Портал Dengeki Faminico Gamer провёл исследование об RPG, которые заставляют японских игроков плакать. Опрос провели среди 4,7 тыс. человек.

В рейтинге первое место заняла игра Final Fantasy X, вышедшая в 2001 году. Игроки считают, что невозможно следить за сюжетом этого проекта без слёз. На второй строчке расположилась другая игра знаменитой RPG-серии — Crisis Core: Final Fantasy VII 2007 года. Третье место заняла Persona 3, вышедшая в 2006 году. История школьника, изучающего «тёмное время», до глубины души тронула японских игроков.

Топ-10 трогательных RPG по мнению японских игроков

  • 1. Final Fantasy X (2001).
  • 2. Crisis Core: Final Fantasy VII (2007).
  • 3. Persona 3 (2006).
  • 4. Okami (2006).
  • 5. Mother 3 (2006).
  • 6. Tales of the Abyss (2006).
  • 7. Dragon Quest XI (2017).
  • 8. Final Fantasy IX (2000).
  • 9. Suikoden II (1998).
  • 10. Final Fantasy XV (2016).
