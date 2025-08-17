«Мечту не продают»: отец zweih — о переходе сына в Team Spirit и предложениях из Европы

Отец молодого киберспортсмена Ивана zweih Гогина прокомментировал трансфер сына в Team Spirit, ставший одной из главных тем летнего межсезонья в CS 2. В интервью CyberMeta он подчеркнул, что у игрока были предложения от международных клубов с более высоким доходом, но выбор пал на Spirit — команду мечты.

Были предложения с ещё большим доходом после Nemiga Gaming, но ведь не в доходе измеряется жизнь. Иван просто мечтал о Spirit, а мечту не продают.

Напомним, 17-летний zweih перешёл в Team Spirit в июле 2025 года после яркого выступления на своём первом мэйджоре с рейтингом 1,12. В начале августа он уже успел завоевать титул на IEM Cologne 2025 вместе с «драконами».

Гогин-старший уверен в дальнейших успехах команды и отметил, что Spirit успеет догнать Team Vitality до конца года.

До декабря четыре месяца. Думаю, успеем догнать Team Vitality.

Команда Team Spirit одержала победу над MOUZ в полуфинале плей-офф BLAST Bounty Fall 2025 по CS 2. Финал турнира между Team Spirit и The MongolZ состоится сегодня, 17 августа, начало в 17:00 мск. Поединок пройдёт в формате best-of-3.