Российская Team Spirit заняла первое место в официальном рейтинге команд по Counter-Strike

Команда Team Spirit вышла на первую строчку рейтинга от Valve, опередив всех конкурентов после уверенной победы над MOUZ. Дополнительным фактором, повлиявшим на перестановки в таблице, стало неожиданное поражение коллектива Vitality от The MongolZ, что позволило Spirit набрать необходимое количество очков для лидерства.

Актуальный рейтинг топ-10 команд рейтинга Valve:

Team Spirit (2037 очков). Vitality (2027 очков). MOUZ (1933 очка). The MongolZ (1863 очка). NAVI (1767 очков). Astralis (1707 очков). FURIA (1675 очков). Falcons (1652 очка). FaZe (1651 очко). TYLOO (1631 очко).

Команда Team Spirit одержала победу над MOUZ в полуфинале плей-офф BLAST Bounty Fall 2025 по CS 2. Российский коллектив выиграл с результатом 2:0 — 16-14 на карте Ancient и 13-5 на Mirage. Финал турнира между Team Spirit и The MongolZ состоится сегодня, 17 августа, начало в 17:00 мск. Поединок пройдёт в формате best-of-3.