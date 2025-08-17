Российская Team Spirit заняла первое место в официальном рейтинге команд по Counter-Strike

Команда Team Spirit вышла на первую строчку рейтинга от Valve, опередив всех конкурентов после уверенной победы над MOUZ. Дополнительным фактором, повлиявшим на перестановки в таблице, стало неожиданное поражение коллектива Vitality от The MongolZ, что позволило Spirit набрать необходимое количество очков для лидерства.
Актуальный рейтинг топ-10 команд рейтинга Valve:
- Team Spirit (2037 очков).
- Vitality (2027 очков).
- MOUZ (1933 очка).
- The MongolZ (1863 очка).
- NAVI (1767 очков).
- Astralis (1707 очков).
- FURIA (1675 очков).
- Falcons (1652 очка).
- FaZe (1651 очко).
- TYLOO (1631 очко).
Команда Team Spirit одержала победу над MOUZ в полуфинале плей-офф BLAST Bounty Fall 2025 по CS 2. Российский коллектив выиграл с результатом 2:0 — 16-14 на карте Ancient и 13-5 на Mirage. Финал турнира между Team Spirit и The MongolZ состоится сегодня, 17 августа, начало в 17:00 мск. Поединок пройдёт в формате best-of-3.