«Меня это не волнует»: актёр Дензел Вашингтон не боится культуры отмены

Издание Complex News взяло интервью у знаменитого актёра Дензела Вашингтона. Он рассказал о своём отношении к культуре отмены звёзд кино.

Артиста спросили, не боится ли он потерять общественную поддержку и стать «отменённым». Вашингтон ответил, что его это совершенно не волнует. По словам актёра, невозможно отменить человека, который не считает мнение общества чем-то важным.

Меня совершенно не волнует культура отмены. Невозможно одновременно вести общество и следовать за ним. Я ни за кем не следую. Я следую богу, а не человеку. Я надеюсь на человека, но посмотрите вокруг — всё, что связано с людьми, не так уж прекрасно. Вас невозможно отменить, если вы не волнуетесь за мнение общества.

Ранее Дензел Вашингтон заявлял, что его не волнует премия «Оскар». Двукратный обладатель престижной награды отмечал, что ему нравится процесс работы над фильмами, но он не должен зависеть от получения различных премий.