Хоккеист заменил футболиста: Бурдасов поменял Смолова на турнире по CS 2

Антон 8urd1DON Бурдасов стал MVP первой карты, по мнению зрителей BetBoom Streamers Battle 3. Команда Hooch Team совершила героический камбэк на Dust II — с 1-10 они вырвали победу со счётом 13-11! Бурдасов уверенно занял первое место по итогам карты, сделав множество полезных действий.
Лучший игрок матча BetBoom Streamers Battle 3
Фото: BetBoom Streamers Battle 3
На второй карте — Ancient — Hooch Team снова победила с тем же счётом, 13-11. Итог матча:
- CS2NEWS Team — 0:2 — Hooch Team.
Таким образом, Hooch Team с Бурдасовым проходит дальше, а CS2NEWS Team с Бакаевым покидает турнир.
Напомним, ранее, после конфликта Смолова с D9D9VOLODYA, организаторы BetBoom Streamers Battle сообщили, что Фёдор Смолов не сможет принять участие в следующем матче. Его заменил российский хоккеист Антон Бурдасов, выступающий за казахстанский клуб «Барыс».