«Нас обоих тошнило»: звезда «Игры престолов» Софи Тёрнер — о поцелуе с Китом Харингтоном

На шоу Late Night With Seth Meyers гостем стала звезда «Игры престолов» Софи Тёрнер. Она рассказала о работе с коллегой по фэнтезийному сериалу Китом Харингтоном в новом хорроре «Проклятый рыцарь».

По словам актрисы, в фильме есть сцена поцелуя между ней и Харингтоном. Она назвала этот эпизод «отвратительным». Тёрнер отметила, что обоих актёров тошнило во время съёмок поцелуя.

Мы пришли на съёмочную площадку, и вот первая сцена поцелуя — нас обоих тошнит. Просто ужасно. Это было отвратительно.

Тёрнер и Харингтон исполняли роли брата и сестры на протяжении всех восьми сезонов «Игры Престолов» — Сансы Старк и Джона Сноу. Актриса рассказала, что между ними до сих пор остаются родственные отношения. Когда девушка прислала сценарий хоррора «Проклятый рыцарь» Харингтону, они оба испытали неловкое чувство.

Сюжет фильма ужасов «Проклятый рыцарь» разворачивается во времена крестовых походов. Главная героиня Анна ждёт своего мужа, который никак не вернётся с войны. Друг мужчины Джон рассказывает девушке, что он погиб от рук разбойников. После этого в их деревне появляется демонический всадник, который готов убить любого, кто приблизится к Анне.