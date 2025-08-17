«Фильмы спасли мою жизнь»: автор «Молодого Папы» Паоло Соррентино — о работе в кино

На Сараевском кинофестивале выступил с мастер-классом знаменитый итальянский режиссёр Паоло Соррентино («Молодой Папа»). Он рассказал, как работа в кино повлияла на его жизнь.

По словам постановщика, в подростковом возрасте он часто страдал от депрессии. Единственным выходом для него был просмотр фильмов по телевизору. Соррентино заявил, что кино когда-то спасло его «печальную жизнь». Даже сейчас режиссёр спасается от грустных мыслей съёмками новых картин.

Я был очень депрессивным подростком. Мне оставалось только сидеть одному дома и смотреть фильмы по телевизору. Кино спасло мою печальную жизнь. Каждый раз, когда я чувствую, что мне слишком грустно, я думаю: «Сейчас самое время снять фильм».

За свою многолетнюю карьеру Паоло Соррентино снял более 30 фильмов и сериалов. Одной из самых популярных его работ стал сериал «Молодой Папа» с Джудом Лоу в главной роли. Постановщик также прославился за счёт драм, таких как «Великая красота» 2014 года, которая получила премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.