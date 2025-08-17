Скидки
Звезде «Сопрано» Джо Пантольяно не подарили подписку на HBO даже на съёмках «Одних из нас»

На фестивале Televerse выступил звезда сериалов «Сопрано» и «Одни из нас» Джо Пантольяно. На мероприятии он стал участником забавного диалога, который произошёл из-за отсутствия у него подписки на HBO Max.

Артист заявил, что очень злится на канал, потому что он так ни разу не получил доступ к просмотру сериалов за 25 лет работы. Он не понимает, почему ему не предложили такую возможность, ведь он сыграл в двух популярнейших шоу HBO.

Я всегда говорю, что невежество — это счастье. Но у меня нет подписки на HBO. Я дуюсь последние 25 лет, потому что они ни разу не дали мне подписку, когда я снимался в «Сопрано» и в «Одни из нас».

После речи Пантольяно ему ответил автор «Одних из нас» Крейг Мэйзин. Он заявил, что известный «Ральфи» из «Сопрано» обязан получить ту самую подписку. После этого актёр признался, что также никогда не играл в The Last of Us. В ответ на это создатель знаменитой видеоигровой серии Нил Дракманн cообщил, что артисту подарят PlayStation раньше, чем он купит подписку на HBO.

Всё, что известно о третьем сезоне «Одних из нас»
Всё, что известно о третьем сезоне «Одних из нас»
