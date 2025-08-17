Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы хоррора «Орудия» превысили $ 140 млн — фильм остаётся лидером проката

Сборы хоррора «Орудия» превысили $ 140 млн — фильм остаётся лидером проката
Аудио-версия:
Комментарии

По итогам второго уикенда сборы фильма ужасов «Орудия» достигли $ 89 млн в США. Хоррор занимает первое место в местных чартах, обгоняя комедию «Чумовая пятница 2» и боевик «Никто 2».

В мировом прокате «Орудия» собрали $ 148 млн. Картина продолжает оставаться хитом и уже приносит прибыль авторам. В США продажи билетов упали всего на 43%, по сравнению с первыми выходными, что для фильма ужасов — отличный результат.

Премьера «Орудий» состоялась 7 августа. Фильм ужасов рассказывают о загадочном исчезновении детей в небольшом городе. Все они однажды ночью проснулись, одновременно ушли из своих домов и бесследно пропали. Главные роли в ленте исполнили Джош Бролин («Дюна»), Джулия Гарнер («Хорошо быть тихоней») и Эми Мэдиган («Прощай, детка, прощай»).

О популярном хорроре
Потрясающий хоррор, который взрывает мозг: обзор фильма «Орудия»
Потрясающий хоррор, который взрывает мозг: обзор фильма «Орудия»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android