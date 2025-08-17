Сборы хоррора «Орудия» превысили $ 140 млн — фильм остаётся лидером проката

По итогам второго уикенда сборы фильма ужасов «Орудия» достигли $ 89 млн в США. Хоррор занимает первое место в местных чартах, обгоняя комедию «Чумовая пятница 2» и боевик «Никто 2».

В мировом прокате «Орудия» собрали $ 148 млн. Картина продолжает оставаться хитом и уже приносит прибыль авторам. В США продажи билетов упали всего на 43%, по сравнению с первыми выходными, что для фильма ужасов — отличный результат.

Премьера «Орудий» состоялась 7 августа. Фильм ужасов рассказывают о загадочном исчезновении детей в небольшом городе. Все они однажды ночью проснулись, одновременно ушли из своих домов и бесследно пропали. Главные роли в ленте исполнили Джош Бролин («Дюна»), Джулия Гарнер («Хорошо быть тихоней») и Эми Мэдиган («Прощай, детка, прощай»).