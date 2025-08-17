Умер актёр Теренс Стэмп, звезда «Уолл-стрита» и классического «Супермена»

Издание Reuters сообщило о смерти актёра Теренса Стэмпа. Он скончался 17 августа в возрасте 87 лет.

Уход Стэмпа подтвердила его семья. Она сообщила, что артист оставил после себя выдающееся наследие не только в качестве деятеля кино, но и как писателя. Причина смерти актёра неизвестна.

Он оставил после себя выдающееся наследие как актёр и писатель, которое будет трогать и вдохновлять людей долгие годы. Мы просим не беспокоить нас в это печальное время.

За свою многолетнюю карьеру Теренс Стэмп снялся в более чем 80 фильмах. Популярность ему принесли такие картины, как «Теорема», «Уолл-стрит» и «Всегда говори «да» с Джимом Керри. Артист также прославился ролью в «Супермене 2» 1980 года, где он воплотил на экране главного злодея генерала Зода. Кроме того, он сыграл второстепенного персонажа канцлера Велорума в фильме «Звёздные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза».