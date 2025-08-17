Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Умер актёр Теренс Стэмп, звезда «Уолл-стрита» и классического «Супермена»

Умер актёр Теренс Стэмп, звезда «Уолл-стрита» и классического «Супермена»
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Reuters сообщило о смерти актёра Теренса Стэмпа. Он скончался 17 августа в возрасте 87 лет.

Уход Стэмпа подтвердила его семья. Она сообщила, что артист оставил после себя выдающееся наследие не только в качестве деятеля кино, но и как писателя. Причина смерти актёра неизвестна.

Он оставил после себя выдающееся наследие как актёр и писатель, которое будет трогать и вдохновлять людей долгие годы. Мы просим не беспокоить нас в это печальное время.

За свою многолетнюю карьеру Теренс Стэмп снялся в более чем 80 фильмах. Популярность ему принесли такие картины, как «Теорема», «Уолл-стрит» и «Всегда говори «да» с Джимом Керри. Артист также прославился ролью в «Супермене 2» 1980 года, где он воплотил на экране главного злодея генерала Зода. Кроме того, он сыграл второстепенного персонажа канцлера Велорума в фильме «Звёздные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза».

В июле скончался другой популярный актёр Майкл Мэдсен
Умер актёр Майкл Мэдсен, звезда «Бешеных псов» и других фильмов Тарантино
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android