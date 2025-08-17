Российская Twisted Minds выиграла турнир по PUBG на Кубке мира по киберспорту

Состав арабского клуба Twisted Minds по PUBG стал чемпионом киберспортивного фестиваля Esports World Cup 2025 по «королевской битве». Три россиянина и украинец разделят главный приз в размере $ 661 тыс. (более 52 млн рублей).
В финале Кубка мира по киберспорту российская команда набрала 93 балла, выиграв три матча из 12. Серебро досталось корейской Gen.G Esports (86 очков), бронза — североамериканскому квартету Team Falcons. Европейский состав Virtus.pro занял восьмое место.
Фото: Liquipedia
Esports World Cup с общим призовым фондом более $ 70 млн, который называют «киберспортивной Олимпиадой», завершится 24 августа. В последнюю неделю участники разыграют трофеи в CrossFire, Street Fighter 6 и Counter-Strike 2.