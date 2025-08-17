Скидки
Российская Team Spirit стала чемпионом BLAST Bounty 2025 по Counter-Strike 2

Комментарии

Российский состав по Counter-Strike 2 стал победителем BLAST Bounty Fall 2025 с призовым фондом $ 480 тыс.

В финале турнира «драконы» выиграли у монгольской команды The MongolZ со счётом 3:0 по картам — 13-11 на Nuke, 16-13 на Mirage, 13-5 на Ancient.

Вероятно, это был последний турнир, выигранный Мирославом zont1x Плахоти в составе Team Spirit. По ходу соревнования появились слухи, что Зонтикса заменят на Андрея tn1r Татариновича. А для Ивана zweih Гогина, недавно присоединившегося к команде, это уже вторая победа на крупном турнире.

CS 2. BLAST Bounty Fall 2025 . Гранд-финал
17 августа 2025, воскресенье. 17:00 МСК
The MongolZ
Окончен
0 : 3
Team Spirit

За победу на BLAST Bounty Fall 2025 «драконы» получат трофей и главную долю призового фонда в размере $ 480 тыс.

