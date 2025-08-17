10-е MVP в карьере: donk снова лучший на турнире по CS 2

Киберспортивный феномен Данил donk Крышковец продолжает переписывать историю CS 2. На турнире BLAST Bounty Fall 2025, который завершился победой Team Spirit, Донк в очередной раз признан самым ценным игроком — это уже 10-я MVP-медаль в его карьере.

Что делает это достижение по-настоящему выдающимся — donk играет на топ-уровне всего два года, но уже обошёл таких легенд сцены, как NiKo, GuardiaN, coldzera, f0rest, а также сравнялся с kennyS и GeT_RiGhT по количеству индивидуальных наград.

Топ-10 игроков в истории CS по количеству MVP Фото: m0NESY NEWS

Стабильность, агрессия и нечеловеческая стрельба — формула успеха, которая делает donk не просто звездой, а одним из самых доминирующих игроков в истории Counter-Strike.