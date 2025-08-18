Скидки
Звезда «Прослушки» выступил против ремейка культового сериала

Комментарии

В нынешнее время выпускать ремейки культовых фильмов или сериалов — обычное дело. Свой комментарий по поводу этой тенденции оставил и звезда «Прослушки» Уэнделл Пирс.

Актёр выступил против идеи подобных ремейков, потому что оригинальные проекты долго существуют и несут свою ценность до сих пор. Исключением не стала и «Прослушка».

«Прослушка» — это настоящая классика. Она говорила с аудиторией 20 лет назад, говорит с нами сегодня и будет говорить ещё долго.

Пирс также отметил, что шоу не потеряет свою актуальность, поскольку оно поднимает важные темы и заставляет людей задуматься о многих вещах сразу.

