«Пушистый форсаж: Гран-при» стал лидером кинопроката России за уикенд

По данным издания Kinobusiness, мультфильм «Пушистый форсаж: Гран-при» стал лидером российского кинопроката за прошедшие выходные. За уикенд картина заработала 21,6 млн рублей.

На втором месте по сборам оказалась комедия «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым в главной роли, ей удалось собрать 20,2 млн рублей. Третью строчку занял боди-хоррор «Одно целое», которому покорились 15,7 млн рублей. Следом идут фильмы «Мой папа — медведь» со сборами в 15,3 млн рублей и «Атель-матель» — картина собрала 14,3 млн рублей.

«Пушистый форсаж: Гран-при» рассказывает про Эдду, которая с ума сходит по болидам и жить не может без гонок. И 50-я годовщина европейского Гран-при становится для неё возможностью не только исполнить свою мечту и войти в историю автоспорта, но также спасти семью от разорения.