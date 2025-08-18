Вышел хайп-трейлер к большой выставке видеоигр на gamescom 2025
Ведущий и продюсер игровых шоу Джефф Кили опубликовал хайп-трейлер грядущей Opening Night Live в рамках gamescom 2025. На церемонии открытия, которая продлится два-три часа, покажут новые и уже анонсированные игры.
Ролик Кили смонтировал лично, как он и делает с подобными видео по The Game Awards. В нём показали красивую нарезку кадров из видеоигр.
Видео доступно на YouTube-канале thegameawards. Права на видео принадлежат Джеффу Кили.
Opening Night Live стартует 19 августа в 21:00 мск. Известно, что на шоу покажут Resident Evil Requiem, Call of Duty: Black Ops 7, Ghost of Yotei, The Outer Worlds 2 и другие тайтлы. Само собой, ожидаются и сюрпризы, чтобы удивить зрителей.
Комментарии
