В фильме «Властелин колец: Охота на Голлума» появится Фродо

В фильме «Властелин колец: Охота на Голлума» появится Фродо
Актёр Иэн Маккеллен рассказал, что в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума» появится Фродо. Вероятно, к его роли вернётся Элайджа Вуд, но пока информации об этом нет.

По словам Иэна, в ленте появится и Гэндальф, о чём уже давно известно официально.

Я открою вам два секрета о кастинге: в фильме есть персонаж по имени Фродо и персонаж по имени Гэндальф.

Картина расскажет предысторию Голлума и покажет ту часть истории персонажа, которую авторы не осветили в предыдущих фильмах, — между «Хоббитом» и «Властелином колец».

Лента выйдет 17 декабря 2027 года. Её режиссёром выступит Энди Сёркис, который также сыграет Голлума.

