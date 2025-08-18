У мошенников в Сети появился новый способ кражи денежных средств

По данным ТАСС, мошенники в России нашли новый способ вести свою деятельность. Злоумышленники стали похищать денежные средства через приложение якобы для ускорения процедуры записи к врачам.

Как это происходит? Аферисты связываются с потенциальными жертвами в мессенджере, затем они называют имя и отчество, а также интересуются, сколько человек тратит времени на запись к врачам. Если человека хотел бы ускорить процедуру записи к врачам, мошенник предлагает установить на смартфон особую программу, которая в этом поможет.

После установки злоумышленник получает удалённый доступ к смартфону и онлайн-банкингу, с помощью чего возможно похищать имеющиеся накопления.