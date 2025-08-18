Пол Уолтер Хаузер назвал один недостаток фильма «Фантастическая четвёрка» по своему мнению

Актёр Пол Уолтер Хаузер снялся в новой «Фантастической четвёрке» в роли Человека-крота. В недавнем интервью Пол рассказал об одной важной вещи в фильме, которая стала для него недостатком.

По словам актёра, его персонажа в финальной версии картины было слишком мало, а одну важную сцену с ним и Женщиной-невидимкой вырезали. Несмотря на это, сам Хаузер остался доволен блокбастером.

Мне нравится музыка, художественное оформление, актёрская игра. Жаль, что мою сцену с Ванессой Кирби вырезали, но я в восторге от того, что снялся в фильме Marvel. С нетерпением жду продолжения истории Франклина!

«Фантастическая четвёрка» вышла в мировой прокат 25 июля. Фильм показывают и в России, но в рамках предсеансового обслуживания.