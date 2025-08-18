Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Пол Уолтер Хаузер назвал один недостаток фильма «Фантастическая четвёрка» по своему мнению

Пол Уолтер Хаузер назвал один недостаток фильма «Фантастическая четвёрка» по своему мнению
Комментарии

Актёр Пол Уолтер Хаузер снялся в новой «Фантастической четвёрке» в роли Человека-крота. В недавнем интервью Пол рассказал об одной важной вещи в фильме, которая стала для него недостатком.

По словам актёра, его персонажа в финальной версии картины было слишком мало, а одну важную сцену с ним и Женщиной-невидимкой вырезали. Несмотря на это, сам Хаузер остался доволен блокбастером.

Мне нравится музыка, художественное оформление, актёрская игра. Жаль, что мою сцену с Ванессой Кирби вырезали, но я в восторге от того, что снялся в фильме Marvel. С нетерпением жду продолжения истории Франклина!

«Фантастическая четвёрка» вышла в мировой прокат 25 июля. Фильм показывают и в России, но в рамках предсеансового обслуживания.

Тут мы рассказываем про сцены после титров фильма и объясняем их
Сцены после титров в «Фантастической четвёрке»: объяснение и чем закончился фильм
Сцены после титров в «Фантастической четвёрке»: объяснение и чем закончился фильм
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android