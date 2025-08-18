Звезда «Людей Икс» Алан Камминг завершил свои съёмки в «Мстителях: Судный день»

Актёр Алан Камминг получил известность в том числя благодаря роли Ночного змея в фильмах про Людей Икс. Алан вернулся к своему образу в фильме «Мстители: Судный день», а все сцены с героем уже отсняли.

Камминг поделился своими впечатлениями от съёмок. По его словам, работать над картиной было потрясающе.

Я только что вернулся со съёмок. Это было потрясающе. На самом деле это было… в каком-то смысле приятно, по-настоящему исцеляюще и здорово. Отличный фильм, отличный фильм. Мне он нравится.

Помимо Ночного змея, в «Судном дне» появятся и другие члены старой команды Людей Икс: в том числе Магнето, Профессор Икс, Мистик и Циклоп. Премьера фильма, в котором Мстители и другие герои сразятся с Доктором Думом, состоится 17 декабря 2027 года.