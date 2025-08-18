Скидки
«Я могла бы стать Человеком-пауком»: Белла Рамзи рассказала о будущем своей карьеры

В недавнем интервью актриса Белла Рамзи, известная в том числе по роли Элли в сериале по видеоигре The Last of Us, рассказала, какое будущее хотела бы для своей карьеры. По словам Рамзи, она бы с радостью стала следующим Человеком-пауком.

Актриса подчеркнула, что Том Холланд отлично справляется с ролью дружелюбного соседа, поэтому она бы тоже хотела сыграть какого-нибудь супергероя.

Не уверена, но я могла бы быть Человеком-пауком. Хотя Том Холланд отлично справляется, поэтому, возможно, им придётся придумать для меня нового супергероя.

Также Рамзи отметила, что ей очень нравится версия Человека-паука, которую на экране сыграл Эндрю Гарфилд.

