«Я могла бы стать Человеком-пауком»: Белла Рамзи рассказала о будущем своей карьеры
В недавнем интервью актриса Белла Рамзи, известная в том числе по роли Элли в сериале по видеоигре The Last of Us, рассказала, какое будущее хотела бы для своей карьеры. По словам Рамзи, она бы с радостью стала следующим Человеком-пауком.
Актриса подчеркнула, что Том Холланд отлично справляется с ролью дружелюбного соседа, поэтому она бы тоже хотела сыграть какого-нибудь супергероя.
Не уверена, но я могла бы быть Человеком-пауком. Хотя Том Холланд отлично справляется, поэтому, возможно, им придётся придумать для меня нового супергероя.
Также Рамзи отметила, что ей очень нравится версия Человека-паука, которую на экране сыграл Эндрю Гарфилд.
