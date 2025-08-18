Сериал «Дом Гиннессов» от автора «Острых козырьков» выйдет 25 сентября — первые кадры

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Netflix сообщил, что сериал «Дом Гиннессов» выйдет 25 сентября — в этот день выйдут все серии сразу. Вместе с этим появились и первые кадры проекта.

Кадры из сериала «Дом Гиннессов»

Фото: Netflix

Сериал от Kudos и Nebulastar, принадлежащих Banijay UK, рассказывает о династии Гиннессов из Ирландии, которая занималась производством и распространением знаменитого стаута. Автор сценария — создатель «Острых козырьков» Стивен Найт.

Действие происходит в Дублине и Нью-Йорке XIX века и начинается сразу после смерти сэра Бенджамина Гиннесса, человека, благодаря которому пивоварня «Гиннесс» добилась невероятного успеха.