Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал «Дом Гиннессов» от автора «Острых козырьков» выйдет 25 сентября — первые кадры

Сериал «Дом Гиннессов» от автора «Острых козырьков» выйдет 25 сентября — первые кадры
Аудио-версия:
Комментарии

Netflix сообщил, что сериал «Дом Гиннессов» выйдет 25 сентября — в этот день выйдут все серии сразу. Вместе с этим появились и первые кадры проекта.

Кадры из сериала «Дом Гиннессов»

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Сериал от Kudos и Nebulastar, принадлежащих Banijay UK, рассказывает о династии Гиннессов из Ирландии, которая занималась производством и распространением знаменитого стаута. Автор сценария — создатель «Острых козырьков» Стивен Найт.

Действие происходит в Дублине и Нью-Йорке XIX века и начинается сразу после смерти сэра Бенджамина Гиннесса, человека, благодаря которому пивоварня «Гиннесс» добилась невероятного успеха.

Материалы по теме
Сериал «Чужой: Земля» постоянно удивляет: это подарок для фанатов
Сериал «Чужой: Земля» постоянно удивляет: это подарок для фанатов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android