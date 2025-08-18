Хитовая кооперативная Peak обновила собственный рекорд по онлайну в Steam
У кооперативного хита Peak небольшой праздник — игра обновила собственный рекордный онлайн. Теперь он достигает 170,5 тыс. одновременных человек. Это на 40 тыс. геймеров больше, чем было
Это скидка в размере 38% и недавнее обновление The Mesa, вышедшее 11 августа и привнёсшее в игру пустынный регион, режим для арахнофобов и не только.
