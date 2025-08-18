Стартовал четвёртый сезон сериала «Папины дочки. Новые» — вышли два эпизода

18 августа состоялась премьера четвёртого сезона сериала «Папины дочки. Новые». Знаменитое шоу вернулось на телеканал СТС и в онлайн-кинотеатр Start сразу с двух эпизодов.

В продолжении истории дочки, узнав о тайном романе Веника и школьного психолога Татьяны, устраивают папе бойкот. Заслужить прощение и вернуть доверие детей — задача со звёздочкой. Ведь желание девочек предотвратить появление мачехи в доме настолько велико, что они готовы даже к голодовке. За спиной у папы дочки готовят хитрый план против Татьяны, то и дело подстраивая ей ловушки, одна из которых выходит из-под контроля.

К главным ролям вернулись Филипп Бледный, Лиза Арзамасова, Андрей Леонов, Мирослава Карпович, Татьяна Орлова, Дарья Мельникова, Нонна Гришаева, Ольга Волкова и другие актёры. В четвёртом сезоне также сыграл Александр Головин в роли учителя информатики Павла Сергеевича.

Осенью по «Папиным дочкам» также выйдет полнометражный фильм — «Папины дочки. В кино». Премьера ленты состоится 30 октября.