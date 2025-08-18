Скидки
Бета Батлфилд 6 завершилась — сервера закрыли, когда выход, будет ли ещё бета

Открытая бета Battlefield 6 завершена
18 августа завершился второй этап открытой беты Battlefield 6. Он проходил с 14 по 18 августа и вновь привлёк огромное количество игроков. Разработчики больше не планируют проводить открытые тестирования BF6.

На протяжении четырёх дней игроки смогли оценить четыре карты, включая новую локацию Empire State в Нью-Йорке, несколько свежих режимов и дополнительные испытания для получения скинов. Пиковый онлайн на протяжении последних выходных превысил 350 тысяч человек в Steam — общими данными о бете в Electronic Arts поделятся позже.

Релиз Battlefield 6 состоится 10 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. На выходе в игре будет девять карт в мультиплеере, сюжетная кампания и режим Portal, позволяющий создавать собственные матчи. После релиза ожидается и запуск бесплатной королевской битвы, действие которой развернётся в округе Лос-Анджелеса.

Battlefield 6 великолепна: обязательно сыграйте в бету
