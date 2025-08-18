Chopper — о выступлении на турнире BLAST Bounty 2025 по CS 2: задача была потренироваться

Капитан Team Spirit по Counter-Strike 2 Леонид chopper Вишняков подвёл итоги выступления команды на BLAST Bounty Fall 2025. В посте в Telegram он отметил, что финал против The Mongolz получился не самым гладким для состава, однако ключевые эпизоды остались за Spirit, что и стало определяющим фактором в победе.

Игра прикольная. Мы средне сыграли, потому что финал и были возбуждены сильно. Но много ключевых моментов выиграли. Вся команда в нужный момент всегда включалась, что очень радует. А так классный турнир. Были там игры тяжёленькие. Но в общем и целом у нас задача была потренироваться на турнире. Надо постараться улучшить игру к Esports World Cup 2025, потому что это ещё более важный турнир.

BLAST Bounty Fall 2025 проходил с 14 по 17 августа на Мальте. Общий призовой фонд составил $ 480 тыс. В гранд-финале Team Spirit обыграла The Mongolz со счётом 3:0.