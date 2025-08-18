Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

YouTube хочет получить права на показ премии «Оскар»

YouTube хочет получить права на показ премии «Оскар»
Комментарии

Администрация видеохостинга YouTube обсуждает покупку прав на трансляцию премии «Оскар». Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на свои источники в индустрии.

Сейчас права на самую знаменитую кинопремию в мире принадлежат телевизионной группе ABC — соглашение истекает в 2028 году. Последние 50 лет шоу можно было посмотреть лишь на одноимённом канале и партнёрских площадках, однако уже через несколько лет ситуация может измениться. Отмечается, что с покупкой прав на «Оскар» в YouTube планируют укрепиться в статусе ведущей LIVE-платформы. Несколько лет назад сервис в том числе по этой причине выкупил права на показ спортивных трансляций NFL Sunday Ticket.

Следующая церемония вручения премии «Оскар»-2026 состоится в ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе.

Материалы по теме
Юру Борисова пригласили в Американскую киноакадемию — актёр сможет голосовать на «Оскаре»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android