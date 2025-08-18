Скидки
Для Battlefield 2042 вышел финальный апдейт с Иводзимой, новым оружием и боевым пропуском

Комментарии

18 августа Electronic Arts выпустила обновление 9.2 для Battlefield 2042 с подзаголовком «Дорога к Battlefield 6». Апдейт уже доступен на ПК и консолях.

Так, вместе с патчем в игру добавили новую карту — остров Иводзима, она ранее также появлялась в BF 1942, BF 1943 и BF 5. Особенностью локации стал активный вулкан, который выступает местным природным катаклизмом. Также игроков ждёт два новых оружия (штурмовая винтовка KFS2000 и снайперская винтовка Lynx), два новых вида самолёта (A10 Warthog и SU-25TM Frogfoot) и бесплатный боевой пропуск на 60 уровней.

Последний апдейт для BF2042 приурочен к будущему релизу Battlefield 6, который состоится 10 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.

