Первые кадры из 2-го сезона сериала «Фоллаут» с Люси, Гулем и Максимусом — выход в декабре

Компания Amazon представила первые кадры из второго сезона сериала «Фоллаут». На них можно увидеть главных героев из продолжения фантастического шоу — его премьера состоится в декабре.

Фото: Amazon

Сюжет шоу рассказывает о дочери смотрителя убежища Люси, судьбе члена Братства Стали с поверхности, а также о бывшем ковбое по кличке Гуль. Несмотря на разное происхождение, все три героя преследуют одну и ту же цель. Продолжение приведёт героев в город Нью-Вегас, который знаком фанатам игровой серии по культовой игре Fallout: New Vegas.

Первый сезон сериала «Фоллаут» вышел 11 апреля 2024 года и был тепло встречен как зрителями, так и критиками. Шоу также продлили на третий сезон, работа над которым уже идёт.