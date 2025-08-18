Квентин Тарантино назвал три своих лучших фильма

Американский режиссёр Квентин Тарантино выступил гостем подкаста Pam's Coffy. Знаменитый постановщик рассказал, как относится к собственным произведениям, и выбрал свои любимые картины.

Тарантино считает, что «он родился», чтобы снять «Убить Билла». Своим главным шедевром постановщик считает «Бесславных ублюдков», а «Однажды в… Голливуде» он любит больше всего.

Я был рождён, чтобы снять «Убить Билла». Мой главный шедевр — «Бесславные ублюдки». Мой любимый фильм — «Однажды в… Голливуде».

Прямо сейчас Квентин Тарантино занимается собственной пьесой, а также продюсирует фильм «Продолжение приключений Клиффа Бутта» про героя Брэда Питта из «Однажды в… Голливуде». Режиссёром картины выступает Дэвид Финчер («Бойцовский клуб»).