Расписание последней недели Кубка мира по киберспорту — CS 2, CrossFire и Street Fighter

С 19 по 24 августа в столице Саудовской Аравии пройдут завершающие турниры в рамках масштабного киберспортивного фестиваля Esports World Cup 2025 с призовым фондом более $ 70 млн.

В программу седьмой и последней недели войдут три дисциплины — файтинг Street Fighter 6, а также шутеры Counter-Strike 2 и CrossFire. На Кубке мира по CS сыграют российские команды Team Spirit и Virtus.pro, а также Falcons с m0NESY и kyousuke. Клуб VP также представлен в других играх этой недели.

Вторник, 19 августа:

11:00–19:00. CrossFire, групповой этап, тур 1.

Среда, 20 августа:

11:00–19:00. CrossFire, групповой этап, матчи за выход в плей-офф и на вылет;

14:00–23:45. Counter-Strike 2, шесть матчей 1/8 финала;

15:00–00:00. Street Fighter 6, первый групповой этап, тур 1 и матчи за выход.

Четверг, 21 августа:

11:00–19:00. CrossFire, групповой этап, решающие матчи за выход в плей-офф;

14:00–23:45. Counter-Strike 2, два матча 1/8 финала и два первых четвертьфинала;

17:00–23:00. Street Fighter 6, первый групповой этап, матчи на вылет и за выход.

Пятница, 22 августа:

11:00–19:00. CrossFire, все матчи 1/4 финала;

17:00–20:00. Street Fighter 6, второй групповой этап;

17:30–23:45. Counter-Strike 2, два матча 1/4 финала.

Суббота, 23 августа:

10:00–19:30. CrossFire, оба 1/2 финала, матч за третье место и финал ;

; 17:00–23:45. Street Fighter 6, плей-офф целиком ;

; 17:30–23:45. Counter-Strike 2, матчи 1/2 финала.

Воскресенье, 24 августа: