Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Начались съёмки фильма «Доктор Гаф» в стиле комедии «Доктор Дулиттл»

Начались съёмки фильма «Доктор Гаф» в стиле комедии «Доктор Дулиттл»
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания «Инфинити Контент» объявила о старте производства фильма «Доктор Гаф». Съёмки ленты пройдут несколько месяцев, премьера картины состоится в 2026 году.

Сюжет фильма расскажет о 12-летней Марине, которая сбегает из дома, чтобы найти способ вылечить свою собаку Тайю. На пути ей встречается Доктор Гаф – нелюдимый ветеринар с необычным даром: он умеет общаться с животными. У Гафа получается вылечить Тайю, но уже ночью её похищают вместе с другими собаками – обитателями приюта доктора. Главные герои отправляются на их поиски, и в этом им помогут самые разные животные – от голубей и крыс до удава и скунса.

Главные роли в ленте сыграют Сергей Гармаш («Чебурашка»), Алиса Руденко («Сокровища гномов»), Ирина Розанова («Плакса») и другие актёры. Режиссёром выступит Михаил Расходников («Шеф»).

Материалы по теме
Без Ильи Найшуллера не вышло: обзор «Никто 2»
Без Ильи Найшуллера не вышло: обзор «Никто 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android