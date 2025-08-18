Начались съёмки фильма «Доктор Гаф» в стиле комедии «Доктор Дулиттл»

Кинокомпания «Инфинити Контент» объявила о старте производства фильма «Доктор Гаф». Съёмки ленты пройдут несколько месяцев, премьера картины состоится в 2026 году.

Сюжет фильма расскажет о 12-летней Марине, которая сбегает из дома, чтобы найти способ вылечить свою собаку Тайю. На пути ей встречается Доктор Гаф – нелюдимый ветеринар с необычным даром: он умеет общаться с животными. У Гафа получается вылечить Тайю, но уже ночью её похищают вместе с другими собаками – обитателями приюта доктора. Главные герои отправляются на их поиски, и в этом им помогут самые разные животные – от голубей и крыс до удава и скунса.

Главные роли в ленте сыграют Сергей Гармаш («Чебурашка»), Алиса Руденко («Сокровища гномов»), Ирина Розанова («Плакса») и другие актёры. Режиссёром выступит Михаил Расходников («Шеф»).