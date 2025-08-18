Жуткие постеры фильма «Франкенштейн» Гильермо дель Торо — премьера 7 ноября

Онлайн-кинотеатр Netflix представил новые постеры фильма «Франкенштейн» cо слоганом «Только монстры играют в бога». Произведение Гильермо дель Торо («Лабиринт Фавна») выйдет 17 октября в избранных кинотеатрах, а на стриминге появится 7 ноября

Фото: Netflix

Фото: Netflix

«Франкенштейн» расскажет о докторе Викторе Франкенштейне, который путём чудовищных экспериментов создал настоящее чудовище, представляющее опасность для всех живущих людей. Гильермо дель Торо пытался экранизировать одноимённое произведение много лет, однако добрался до него лишь после того, как выпустил для Netflix «Кабинет редкостей» и «Пиноккио».

Главные роли в будущей картине исполнили Чарльз Дэнс («Игра престолов»), Оскар Айзек («Лунный рыцарь»), Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки»), Джейкоб Элорди («Солтбёрн») и Миа Гот («Обитель теней»).