Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Жуткие постеры фильма «Франкенштейн» Гильермо дель Торо — премьера 7 ноября

Жуткие постеры фильма «Франкенштейн» Гильермо дель Торо — премьера 7 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Netflix представил новые постеры фильма «Франкенштейн» cо слоганом «Только монстры играют в бога». Произведение Гильермо дель Торо («Лабиринт Фавна») выйдет 17 октября в избранных кинотеатрах, а на стриминге появится 7 ноября

Фото: Netflix

Фото: Netflix

«Франкенштейн» расскажет о докторе Викторе Франкенштейне, который путём чудовищных экспериментов создал настоящее чудовище, представляющее опасность для всех живущих людей. Гильермо дель Торо пытался экранизировать одноимённое произведение много лет, однако добрался до него лишь после того, как выпустил для Netflix «Кабинет редкостей» и «Пиноккио».

Главные роли в будущей картине исполнили Чарльз Дэнс («Игра престолов»), Оскар Айзек («Лунный рыцарь»), Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки»), Джейкоб Элорди («Солтбёрн») и Миа Гот («Обитель теней»).

Материалы по теме
Без Ильи Найшуллера не вышло: обзор «Никто 2»
Без Ильи Найшуллера не вышло: обзор «Никто 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android