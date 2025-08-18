В госмессенджер Max предложили отправлять коды подтверждения

Разовые коды верификации смогут отправляться в национальный мессенджер Max. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Александр Ющенко в разговоре с изданием «Абзац».

Чиновник заявил, что работа над подобным функционалом уже ведётся, чтобы «соответствовать всем возможным технологическим возможностям».

Если полноценно запускать мессенджер, он должен соответствовать всем возможным технологическим возможностям, которые есть на рынке, для того чтобы быть конкурентоспособным. У него должен быть практически весь функционал, в том числе и информационные каналы, и возможность взаимодействия с разными сервисами. Поэтому работа над тем, чтобы в Max приходили коды верификации, должна идти. Она уже ведётся, я думаю, и надо быть уверенным, что данная функция будет представлена.

Сейчас мессенджер Max находится в стадии бета-тестирования. Полноценный запуск с появлением основных функций должен состояться в начале сентября. Ранее приложение раскритиковали многие IT-эксперты, отмечая, что мессенджер собирает слишком много различных данных о пользователях и их действиях в программе.