Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В госмессенджер Max предложили отправлять коды подтверждения

В госмессенджер Max предложили отправлять коды подтверждения
Аудио-версия:
Комментарии

Разовые коды верификации смогут отправляться в национальный мессенджер Max. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Александр Ющенко в разговоре с изданием «Абзац».

Чиновник заявил, что работа над подобным функционалом уже ведётся, чтобы «соответствовать всем возможным технологическим возможностям».

Если полноценно запускать мессенджер, он должен соответствовать всем возможным технологическим возможностям, которые есть на рынке, для того чтобы быть конкурентоспособным. У него должен быть практически весь функционал, в том числе и информационные каналы, и возможность взаимодействия с разными сервисами. Поэтому работа над тем, чтобы в Max приходили коды верификации, должна идти. Она уже ведётся, я думаю, и надо быть уверенным, что данная функция будет представлена.

Сейчас мессенджер Max находится в стадии бета-тестирования. Полноценный запуск с появлением основных функций должен состояться в начале сентября. Ранее приложение раскритиковали многие IT-эксперты, отмечая, что мессенджер собирает слишком много различных данных о пользователях и их действиях в программе.

Материалы по теме
Госдума уверена в успехе отечественного мессенджера Max
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android