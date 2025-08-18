Скидки
Игроки выбрали лучшую карту в бете Battlefield 6

Комментарии

17 августа разработчики Battlefield 6 опубликовали опрос на своём YouTube-канале. В нём геймерам предложили выбрать свою любимую карту в бете, которая завершилась спустя девять дней тестирования.

Так, за сутки в опросе поучаствовало более 26 тысяч человек. С большим отрывом лидирует Siege of Cairo в Египте — за неё проголосовали 47% геймеров. Далее идёт Liberation Peak в Таджикистане (28%), Empire State (14%) в Нью-Йорке и Iberian Offensive (10%) в Гибралтаре. При этом в комментариях пользователи требуют от создателей показать большие карты, чем всегда и славилась серия Battlefield.

Опрос о любимой карте в бете Battlefield 6

Фото: Официальный YouTube-канал Battlefield

Увидеть большие локации в Battlefield 6 можно будет на релизе, который состоится 10 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.

Наш опрос о лучшей части серии:
Выбираем лучшую Battlefield
Выбираем лучшую Battlefield
Комментарии
