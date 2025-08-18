Футболист Фёдор Смолов извинился перед мамой стримера за оскорбление на трансляции

В середине августа в ходе турнира BetBoom Streamers Battle 3 по Counter-Strike 2 произошёл скандал. Известного российского футболиста Фёдора Смолова заблокировали на Twitch после того, как он грубо оскорбил стримера Андрея D9D9VOLODYA Белозерцева, заявив, что находится сейчас «в Саратове у его мамаши» дома.

Спустя несколько дней Смолов извинился перед мамой Белозерцева по имени Елена, подарив ей большой букет цветов. Вместе с ним спортсмен также приложил написанную от руки записку с извинениями.

Елена, добрый день! С моей стороны было неуместно упоминать Вас во время стрима. Конечно же, я не хотел оскорбить Вас или Ваши чувства. Надеюсь, Вы воспримете этот жест как знак уважительного отношения к вам. Фёдор Смолов.

Тем временем самого Смолова уже разблокировали на Twitch, и спортсмен уже вернулся к трансляциям.