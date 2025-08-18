Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм ужасов Хороший мальчик (2025) про собаку — дата выхода, когда выйдет, сюжет, трейлер, актёры

Вышел трейлер фильма ужасов «Хороший мальчик» — хоррора от лица собаки
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания IFC Films опубликовала большой трейлер фильма ужасов «Хороший мальчик». Премьера хоррора, события которого развернутся от лица собаки, состоится 3 октября.

Видео доступно на YouTube-канале IFC. Права на видео принадлежат IFC.

Лента расскажет о псе по кличке Инди, который переезжает на одинокую ферму вместе со своим хозяином. Однажды он начинает видеть призраков и другие сверхъестественные явления, которые угрожают владельцу питомца Тоду. Теперь Инди предстоит самостоятельно сразиться со злом, чтобы спасти свою семью.

Главные роли в ленте исполнили Ларри Фессенден («Убийцы цветочной луны»), Стюарт Рудин («Молчание ягнят») и сам пёс Инди. Режиссёром «Хорошего мальчика» выступил Бен Леонберг («Медведи открывают огонь»). Сейчас у ленты 95% положительных отзывов от критиков на Rotten Tomatoes — они называют ленту новым взглядом на привычный жанр.

Материалы по теме
Первые кадры хоррора «Хороший мальчик» — фильм снят от лица собаки
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android