Создатели мессенджера Max отвергли обвинения в слежке за пользователями через камеры

Создатели российского мессенджера Max заявили, что приложение не использует несанкционированную активацию камеры на устройствах пользователей. Об этом разработчики сообщили в разговоре с РБК.

По их словам, камера в Max включается лишь по запросу пользователей — например, во время видеозвонков. В остальное время приложение не имеет доступа к камере.

Пользователь активирует камеру компьютера в МАХ, только когда самостоятельно инициирует эту функцию, например, во время видеозвонка.

Ранее приложение Max раскритиковали многие IT-эксперты, отмечая, что мессенджер собирает слишком много различных данных о пользователях и их действиях в программе. Разработчики пока не комментировали эту информацию. Полноценный запуск Max намечен на осень.