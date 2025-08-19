Скидки
Для Deadlock выпустили крупнейшее обновление с шестью новыми героями

Аудио-версия:
Комментарии

Valve по традиции без предварительных объявлений на ночь глядя выпустила крупное обновление для своей игры: в Deadlock добавили сразу шесть новых героев, а также внесли изменения в механики ранней версии грядущего проекта студии.

Открывать доступ к персонажам будут постепенно — каждые два дня. Прямо сейчас доступна Мина — она вампир, которая способна превращаться в летучую мышь, восстанавливать здоровье от урона противникам и направлять целый рой мышей.

Мина

Мина

Фото: Valve

Советы новичкам:
Советы и тактики для Deadlock, новой игры Valve в стиле Dota 2 и Overwatch
Советы и тактики для Deadlock, новой игры Valve в стиле Dota 2 и Overwatch

Расписание выхода остальных героев

Остальных героев будут открывать путём голосования: за каждый завершённый матч игроки получат один голос, который они могут использовать для выбора следующего героя, которого разблокируют. Всех новых персонажей добавят к 29 августа — 20, 22, 25, 27 и 29 августа.

  • демонический козёл Билли
  • оживляющая книги Пейдж
  • Привратник
  • монстр Виктор
  • Скиталец.
Новые герои Deadlock

Новые герои Deadlock

Фото: Valve

Что известно про мир игры?
Погружение в хаос: что случилось с миром Deadlock
Погружение в хаос: что случилось с миром Deadlock

Вдобавок разработчики полностью переделают экран выбора героев и добавят «Убежище» — эдакий дом игрока, который сейчас просто можно использовать для тренировки и времяпрепровождения, но затем его можно будет украшать своими трофеями и тому подобное.

Экран выбора героев

Экран выбора героев

Фото: Valve

