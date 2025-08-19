Для Deadlock выпустили крупнейшее обновление с шестью новыми героями

Valve по традиции без предварительных объявлений на ночь глядя выпустила крупное обновление для своей игры: в Deadlock добавили сразу шесть новых героев , а также внесли изменения в механики ранней версии грядущего проекта студии.

Открывать доступ к персонажам будут постепенно — каждые два дня. Прямо сейчас доступна Мина — она вампир, которая способна превращаться в летучую мышь, восстанавливать здоровье от урона противникам и направлять целый рой мышей.

Мина Фото: Valve

Расписание выхода остальных героев

Остальных героев будут открывать путём голосования: за каждый завершённый матч игроки получат один голос, который они могут использовать для выбора следующего героя, которого разблокируют. Всех новых персонажей добавят к 29 августа — 20, 22, 25, 27 и 29 августа.

демонический козёл Билли

оживляющая книги Пейдж

Привратник

монстр Виктор

Скиталец.

Новые герои Deadlock Фото: Valve

Вдобавок разработчики полностью переделают экран выбора героев и добавят «Убежище» — эдакий дом игрока, который сейчас просто можно использовать для тренировки и времяпрепровождения, но затем его можно будет украшать своими трофеями и тому подобное.