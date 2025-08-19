Для Deadlock выпустили крупнейшее обновление с шестью новыми героями

Valve по традиции без предварительных объявлений на ночь глядя выпустила крупное обновление для своей игры: в Deadlock добавили сразу шесть новых героев, а также внесли изменения в механики ранней версии грядущего проекта студии.
Открывать доступ к персонажам будут постепенно — каждые два дня. Прямо сейчас доступна Мина — она вампир, которая способна превращаться в летучую мышь, восстанавливать здоровье от урона противникам и направлять целый рой мышей.
Мина
Фото: Valve
Расписание выхода остальных героев
Остальных героев будут открывать путём голосования: за каждый завершённый матч игроки получат один голос, который они могут использовать для выбора следующего героя, которого разблокируют. Всех новых персонажей добавят к 29 августа — 20, 22, 25, 27 и 29 августа.
- демонический козёл Билли
- оживляющая книги Пейдж
- Привратник
- монстр Виктор
- Скиталец.
Новые герои Deadlock
Фото: Valve
Вдобавок разработчики полностью переделают экран выбора героев и добавят «Убежище» — эдакий дом игрока, который сейчас просто можно использовать для тренировки и времяпрепровождения, но затем его можно будет украшать своими трофеями и тому подобное.
Экран выбора героев
Фото: Valve