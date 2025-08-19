Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Игры престолов» Натали Дормер сыграет в сериале по «Операции по спасению»

Звезда «Игры престолов» Натали Дормер сыграет в сериале по «Операции по спасению»
Комментарии

По данным издания Deadline, актриса Натали Дормер, известная по «Игре престолов», сыграет в сериале по «Операции по спасению». Ей досталась рол руководителя частной военной компании.

Действие сериала разворачивается в мире одноимённой франшизы. Режиссёром выступит шоураннер, сценарист и исполнительный продюсер Глен Маззара, а исполнительными продюсерами — Джо Руссо и Энтони Руссо.

В первом сезоне, состоящем из восьми эпизодов, наёмник, которого сыграет Омар Сио, отправляется на опасную миссию по спасению заложников в Ливии. Оказавшись между враждующими группировками и безжалостными убийцами, он должен принять решение, от которого зависит его жизнь, и справиться с глубокими эмоциональными ранами.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android