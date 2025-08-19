Звезда «Игры престолов» Натали Дормер сыграет в сериале по «Операции по спасению»

По данным издания Deadline, актриса Натали Дормер, известная по «Игре престолов», сыграет в сериале по «Операции по спасению». Ей досталась рол руководителя частной военной компании.

Действие сериала разворачивается в мире одноимённой франшизы. Режиссёром выступит шоураннер, сценарист и исполнительный продюсер Глен Маззара, а исполнительными продюсерами — Джо Руссо и Энтони Руссо.

В первом сезоне, состоящем из восьми эпизодов, наёмник, которого сыграет Омар Сио, отправляется на опасную миссию по спасению заложников в Ливии. Оказавшись между враждующими группировками и безжалостными убийцами, он должен принять решение, от которого зависит его жизнь, и справиться с глубокими эмоциональными ранами.